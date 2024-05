Fernández (PP) considera que el "fitxatge" de Trapero forma part d'un intent d'Illa d'acostar-se a Puigdemont

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha opinat que el fet que Salvador Illa "fitxi" l'ex-comissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero, havent format part del cercle més pròxim de l'expresident Carles Puigdemont durant el referèndum del 2017, forma part d'un intent d'acostar-se al líder de Junts+.

"Que Salvador fitxi una persona que va formar part del cercle més pròxim de Carles Puigdemont durant tot aquell temps a mi em fa l'efecte que també forma part d'aquest pacte del qual ja tothom parla entre Puigdemont i Illa", ha expressat aquest dijous en una entrevista a EsRadio, recollida per Europa Press, per recalcar que "al final és la submissió d'Illa a les necessitats de Pedro Sánchez per continuar a La Moncloa".

Així, el candidat popular ha volgut recalcar que encara que el PSC fos "la primera força", s'hauria de "tornar a sotmetre a Carles Puigdemont" perquè Sánchez continuï a La Moncloa. A més a més, ha afegit que el fitxatge "sembla una mena d'encaix a tota aquesta operació".

Les declaracions de Fernández tenen lloc després que Salvador Illa va anunciar dimarts que l'ex-comissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero serà nomenat director general dels Mossos si finalment presideix el Govern, un cop Trapero ha indicat que està "al servei de Catalunya" i que no hi té "cap inconvenient".