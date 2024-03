Fernández (PP) compara el Govern amb tèrmits alats "destinats a parasitar l'economia catalana"

Critica l'"estructura elefantiàsica només al servei" dels partits



BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha comparat el Govern amb tèrmits alats "destinats a parasitar l'economia catalana".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament en el qual es debaten les sis esmenes a la totalitat als comptes --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP--, i després que el Govern no ha aconseguit ara com ara prou suports per tirar endavant els pressupostos, ja que només compta amb el suport del PSC-Units i ha reunit 66 dels 68 vots necessaris.

Ha criticat que "no perdonen ni un euro" després de detallar bona part dels 200 organismes de la Generalitat, dels quals ha dit que només 20 o 25 són necessaris i que la resta són, en les seves paraules, estructures duplicades, triplicades o, fins i tot, quadruplicades.

"Diuen que volen la independència, però en realitat el que fan és viure del desig de la independència d'algunes ànimes càndides que encara creuen en vostès i es deixen manipular per uns patriotes de nyigui-nyogui i de fireta, és a dir, tots vostès", ha afegit.

Ha assegurat que el Govern ha creat una "estructura elefantiàsica només al servei" dels partits, que, en les seves paraules, ha servit per col·locar amics, familiars i càrrecs de partit a milers.

FRACÀS DE LES TRANSFORMACIONS

Fernández ha assegurat que el projecte de pressupostos consolida "el fracàs" de les transformacions verda i feminista del Govern, i que no responen a les necessitats de la societat catalana.

Així mateix, ha dit que els comptes són "de supervivència i auxili mutu entre dos governs moribunds", en referència als executius de Pedro Sánchez i de la Generalitat.