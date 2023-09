Fernández (PP) avisa el PSC que l'amnistia encomanarà la "decadència" a la resta d'Espanya

"Vostès sabran quines conseqüències té això. Apel·lo a la seva consciència, honor i dignitat", ha dit



El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha avisat aquest dimecres el PSC que aprovar una hipotètica amnistia provocarà el contagi de la "decadència" de Catalunya a la resta d'Espanya, per la qual cosa els ha demanat no ser-ne còmplices.

"El que pretenen fer en els pròxims dies, que ja veurem en què es concreta i que està articulat al voltant d'una amnistia i una difusa i no concretada referència a l'autodeterminació, pot servir per salvar el seu il·lustre pandero, però res de bo portarà a la societat catalana. Tot el contrari, continuarà aprofundint en la decadència de Catalunya i el seu contagi a la resta d'Espanya", ha sostingut durant el debat de política general del Parlament.

Per Fernández, el procés independentista ha comportat a Catalunya "inestabilitat institucional, decadència econòmica, ruptura de la convivència, desprestigi a l'exterior i la sortida massiva d'empreses", i creu que això no es pot allargar en el temps.

En la seva opinió, permetre l'aprovació de l'amnistia seria introduir-se "en un viatge anticonstitucional, que portaria a haver d'esperar al fet que el TC es pronunciés d'aquí a dos o tres anys i a tornar a tenir una crisi política a Catalunya".

"Vostès sabran quines conseqüències té això. Apel·lo a la seva consciència, honor i dignitat", ha subratllat el dirigent popular, que ha acusat el PSOE de regalar als independentistes la clau de la governabilitat d'Espanya.

CLAU DE LA GOVERNABILITAT

Segons Fernández, els independentistes han disposat d'aquesta clau des de l'època en què Jordi Pujol era el president de la Generalitat, per la qual cosa els retreu que responsabilitzin l'Estat de part dels seus problemes: "El problema no serà que són manifestament incompetents en l'ús d'aquesta clau? No serà que el seu nivell polític és subòptim?"

També ha defensat que perquè Catalunya recuperi el lideratge cal revertir la paralització de grans infraestructures, esdeveniments i projectes, en referència al Quart Cinturó, a l'ampliació de l'Aeroport del Prat i al Hard Rock, entre altres aspectes, i superar així "prejudicis ideològics retrògrads".