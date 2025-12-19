Fernández (PP) avisa que Illa haurà d'explicar la presumpta implicació de Sanitat en el cas Koldo

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha avisat aquest divendres que el president de la Generalitat i exministre de Sanitat, Salvador Illa, haurà de "donar explicacions" sobre la presumpta implicació en el cas Koldo del ministeri que va encapçalar.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després que 'El Confidencial' hagi publicat que l'exassessor del Ministeri de Transports Koldo García presumptament va mitjançar entre Sanitat i una empresa vinculada a una investigació de la Policia Nacional contra el càrtel de Sinaloa.
"Tota aquesta història és realment tèrbola i, encara que no li agradi que li treguin assumptes que alteren la seva pau espiritual i rotllo zen, Salvador Illa n'haurà de donar explicacions. Li vingui de gust o no", ha assegurat Fernández.