Fernández (PP) augura que Sánchez plantejarà una "nova forma d'estat"

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha augurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "maquina alguna cosa amb els seus socis separatistes per convertir les pròximes eleccions en plebiscitàries, amb una proposta de nova forma d'estat".
Així s'ha expressat en una entrevista del diari 'ABC' recollida per Europa Press aquest dilluns, en la qual ha afirmat que la "inestabilitat política" que, a parer seu, abans només hi havia a Catalunya, ara es dona a tot Espanya.
"L'afebliment de les institucions és greu i sever. Es tracta que el PP ho capgirem aplicant la llei com es va fer a Catalunya", ha sostingut.
ACORDS AMB JUNTS
Preguntat per la seva posició sobre arribar a hipotètics acords amb Junts, ha assegurat que el partit de Carles Puigdemont haurà de canviar si vol acordar amb el PP: "El partit que va ser fundat per liderar un cop va ser Junts, no pas el PP".
I quant a la relació entre el PP català i Génova, ha apuntat que "hi ha una estratègia de coincidència absoluta" entre totes dues direccions i, sobre el congrés del PP de Catalunya, ha apostat per esperar a tenir l'horitzó electoral clar, en les seves paraules.