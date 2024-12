Fernández (PP) augura a Illa "una eterna inestabilitat" amb ERC i Comuns com a socis

"Es passen el dia sencer amenaçant-lo en públic i fent-li xantatge"

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha augurat al president de la Generalitat, Salvador Illa, "una eterna inestabilitat" per triar ERC i els Comuns com a socis en la legislatura.

En una entrevista a Europa Press, Fernández ha fet balanç de l'inici del mandat d'Illa i ha apuntat que "no han passat ni 100 dies, que ja ha rebut les primeres amenaces dels seus socis d'acabar amb la legislatura".

Segons ell, Illa continua amb la línia d'ERC i dels Comuns de l'anterior legislatura, que es basa, textualment, en una política d'impostos confiscatòris, mesures d'habitatge que porten "al fracàs", i una política lingüística clarament nacionalista.

Fernández veu un nou tripartit en l'entesa de PSC, ERC i Comuns: "Són socis que es passen el dia sencer amenaçant-lo en públic i fent-li xantatge, quin pacte és aquest", ha afegit.

En relació al paper de Junts, Fernández ha sostingut que tant juntaires com republicans "són incapaços de generar escenaris d'estabilitat" perquè es passen el dia amenaçant i fent xantatge, segons ell.

COMPETÈNCIES EN SEGURETAT

Preguntat per l'anunci d'Illa de convocar una Junta de Seguretat a principis del 2025 per demanar que els Mossos d'Esquadra assumeixin competències en matèria de ports i aeroports, Fernández ha cridat a respectar l'àmbit competencial que té cada cos policial i que, en la seva opinió, estan ben definits.

A més, Fernández ha defensat que "tot el que sigui, de manera encoberta, anar a escenaris d'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya és un escenari que els delinqüents celebraran amb cava".

També ha demanat que els diferents cossos es coordinin millor perquè, de no ser així, és "donar-li ales a la delinqüència".

HARD ROCK

Sobre el macroprojecte del Hard Rock, ha admès que desconeix si acabarà prosperant, però ha instat l'executiu català a complir "el mandat de les mocions del Parlament, que acostumen a passar-se pel 'forro' dels respectes".

Així ho ha reivindicat després que aquesta setmana va prosperar una moció dels populars al Parlament per exigir al Govern l'aprovació del Pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock gràcies a l'abstenció del PSC, al mateix temps que la cambra catalana feia un pas endavant per acabar amb les exempcions fiscals en matèria del joc.

"Les formacions polítiques que s'han mostrat en contra han desaparegut del mapa polític de la província de Tarragona, per algun motiu serà", ha dit, i ha incidit que el projecte suposa milers de llocs de treball i, textualment, la gent vol feina.

EL "CONTINUISME" DE JUNQUERAS

En relació a la reelecció d'Oriol Junqueras com a president d'ERC, Fernández l'ha qualificat com la veu més destacada de la formació republicana: "No deixa de ser continuïtat, continuisme".

"Junqueras mai se'n va anar. De fet, des del minut u fins ara, més enllà d'aquest congrés, era la veu més destacada que donava l'opinió sobre el que passaria a ERC", ha asseverat.