Fernández (PP) assenyala que els catalans veuen l'impost de successions com "el més injust"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assenyalat aquest dilluns que, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada al febrer, l'impost de successions "és, amb diferència, el més injust per als catalans".
En una publicació a X aquest dilluns recollida per Europa Press, el líder del PP ha apuntat a una pregunta en la qual el 56% dels enquestats aposten per abaixar l'impost de successions en relació amb el 29% que defensen mantenir-lo i el 9% que defensen apujar-lo.
L'enquesta compara l'impost de successions amb altres com l'IVA, l'IRPF, el de patrimoni i el de societats, impostos que els catalans defensen en gran majoria mantenir i fins i tot apujar en el cas del de patrimoni (21%) o de societats (26%).
"Però Salvador Illa et continuarà dient que només és cosa de rics", ha indicat Fernández respecte a l'impost de successions.
El ple del Parlament va rebutjar la setmana passada una proposició de llei del PP que demanava suprimir els impostos de successions i de donacions en prosperar les esmenes a la totalitat presentades pel PSC-Units, ERC i la CUP.