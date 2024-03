Fernández (PP) assegura que només parlarà amb Illa "si el PSOE trenca amb el separatisme"

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha assegurat que només parlarà amb el primer secretari del PSC i candidat als comicis, Salvador Illa, "si el PSOE trenca amb el separatisme".

"L'única possibilitat de poder establir diàleg amb forces polítiques és que trenquessin tots els acords amb el separatisme als ajuntaments catalans, a les diputacions catalanes i, per descomptat, l'acord que tenen amb Pedro Sánchez", ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Español' i recollida per Europa Press.

En aquest sentit, Fernández ha defensat que no són aquí "per fer el ridícul" i creu que l'oferta del PP pot semblar atractiva al 40% dels votants del PSC que, segons ell, són contraris a l'amnistia.