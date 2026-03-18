Fernández (PP) assegura que Illa retira els pressupostos "per enganyar al juny els andalusos"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de retirar els pressupostos del 2026 "per enganyar els andalusos al juny", en referència a les eleccions a les quals concorrerà la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, com a candidata socialista, i a la petició d'ERC que Catalunya recapti l'IRPF.
"El més sorprenent de tot és la lleugeresa i el desvergonyiment amb el qual vostès mateixos van explicant que no poden enviar a les urnes andaluses la ministra Montero amb un acord pressupostari aquí", ha dit a Illa en una intervenció davant el ple del Parlament aquest dimecres.
PÈRDUA "DE PRESTIGI"
Fernández ha assegurat que la retirada dels pressupostos comporta conseqüències com la "pèrdua de prestigi gestor i fiabilitat" tant d'Illa com del Govern, a més de la confiança de la ciutadania en la nova etapa que el president va defensar en campanya que lideraria.
"Senyor Illa, cal reconèixer-ho, va ser bo a l'hora de traslladar aquest esperit de canvi quan va arribar, en les paraules, en els discursos. Però els seus fets l'han desautoritzat en un temps rècord", ha sostingut.
"COL·LAPSE FERROVIARI INÈDIT"
En aquest sentit, ha destacat qüestions com el "col·lapse ferroviari inèdit"; el problema d'accés a l'habitatge, sobretot per als més joves; infraestructures paralitzades, sanitat i educació, que estan a parer seu sota mínims, i inseguretat ciutadana.
"Se li està caient l'estat del benestar a trossos i vostè es dedica a tocar la mandolina", i ha demanat a Illa que no digui que retira els comptes per responsabilitat i estabilitat, la qual cosa ha qualificat de cinisme.