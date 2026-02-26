Fernández diu que en els documents del 23-F "no hi ha res que faci canviar el capítol"

Afirma que "no es pot descartar" que hi hagi pressupostos de la Generalitat
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que en la desclassificació de documents sobre el cop d'estat del 23-F "no hi ha res que faci canviar el capítol tal com està escrit".
Ho ha dit aquest dijous en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual també ha afirmat que "tots aquells partidaris de la teoria de la conspiració avui deuen estar molt decebuts que no hi hagi res rellevant".
Preguntat per la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de desclassificar aquests documents parcialment, ja que no s'ha desclassificat el sumari, Fernández ha apuntat que "és una qüestió complicada".
"I és veritat que per governar és un desastre, però per treure conills de la màniga és un mestre, això és indiscutible. Té la gent entretinguda mentre el país s'enfonsa", ha resolt.
"TRIPARTIT PARTICULAR"
D'altra banda, preguntat per les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat del 2026, que el Govern presentarà aquest divendres al Parlament malgrat no tenir prou suports, el líder popular ha assegurat que "no es pot descartar" que s'aprovin amb els vots d'ERC.
"És un tripartit particular, perquè aquí hi ha una coalició de govern. I ara el que tenim és un tripartit amb metodologia procesista, s'enganyen entre ells, enganyen la ciutadania, fan de trilers", ha afegit.
Així mateix, ha afirmat que el PP podria donar suport als pressupostos "si arribés una proposta per suprimir l'impost de successions", que augura que no arribarà, una iniciativa que va rebutjar aquest mateix dimecres el Parlament amb els vots del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP.
També ha criticat mesures com la limitació a la compra especulativa d'habitatge i ha afirmat que no es respecta el dret a la propietat: "Jo soc defensor del lliure mercat en el tema de l'habitatge, soc liberal i és la meva manera d'entendre'l".