Fernández (PP) afirma que hi ha una despesa pública "inacceptable" al servei del PSC i els seus socis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Assenyala que hi ha "plena sintonia" entre el PP de Catalunya i la direcció nacional
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que existeix una despesa pública en l'administració catalana "absolutament inacceptable" al servei del PSC i els seus socis i ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, de fer servir la mentida com a política.
"Estem parlant cada dia de taules, grups de treball, organismes, consorcis, observatoris que tripliquen o quadrupliquen, fins i tot, competències que ja són de les pròpies conselleries, i que només serveixen per col·locar gent del partit", ha dit aquest dijous en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que el "malbaratament" de recursos és el principal problema que té actualment la Generalitat i ha defensat l'ús metafòric de la motoserra per retallar les despeses, tal com ho ha fet aquest dimecres al Parlament.
SÁNCHEZ I ILLA
Ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, de fer servir la mentida com a política: "No diu la veritat ni al metge", diu sobre Sánchez.
"Va dir que no pactaria mai, que no podria dormir tranquil pactant amb Pablo Iglesias, i va pactar amb Pablo Iglesias. Va dir que mai de la vida pactaria amb Bildu, mai, per la memòria dels socialistes assassinats per ETA, i ara resulta que el té com a soci prioritari. I va dir que no aprovaria mai una amnistia", ha assenyalat.
Sobre Illa, creu que és un estil diferent al de Sánchez, el qual considera que es vanta de ser "una mica fanfarró" mentre Illa és més cordial.
"PLENA SINTONIA" EN EL PP
Preguntat per la relació del PP de Catalunya amb la direcció nacional, Fernández ha assegurat que hi ha "plena sintonia" i ha expressat que no ha tingut mai cap guerra amb el president del partit, Alberto Núñez Feijóo.
Sobre el conflicte a l'Iran i el paper de les bases espanyoles de Rota i Morón, ha defensat que ja són utilitzades per part dels Estats Units i que l'operació es produeix dins "el paraigua de l'OTAN".