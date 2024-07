Fernández (PP) afirma que els models lingüístic i de finançament "ja els van pactar PSC i ERC"

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dilluns que els actuals models lingüístic i de finançament "ja els van pactar PSC i ERC", després que l'executiva dels republicans hagi avalat un preacord per investir president de la Generalitat el líder socialista, Salvador Illa.

"El resultat per a Catalunya és ben conegut: menys diners que mai, menys ús social del català que mai, però això sí, més multes per retolar en espanyol que mai", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press.

Després de l'anunci del preacord d'aquest dilluns, ERC ho sotmetrà aquest divendres a votació als seus aproximadament 8.700 militants, que validaran o no la decisió a través d'una consulta telemàtica.