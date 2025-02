Fernández (PP) afirma que Catalunya "també necessita motoserra" i Illa li retreu la metàfora

El president demana al popular "parlar amb els seus companys" i ajudar per retallar el deute

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha criticat textualment que el govern de Salvador Illa mantingui organismes duplicats i superflus en l'estructura de la Generalitat, i ha suggerit que "Catalunya també necessita motoserra".

Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control a Illa del Parlament i en al·lusió a la popular imatge del president argentí, Javier Milei, que fa servir la motoserra com un símbol per defensar les retallades en l'administració.

Per la seva banda, Illa ha retret a Fernández que faci servir aquesta metàfora: "No m'agrada i trobo desafortunada aquesta imatge i la metàfora de la motoserra", i ha afegit que no li agrada el que representen les paraules del líder popular.

Illa s'ha mostrat partidari de "simplificar les coses" i revisar si hi ha organismes que poden ser redimensionats o suprimits, però ha dit que fer servir l'expressió d'anar amb la motoserra és una falta de respecte als servidors públics.

QUITANÇA DEL DEUTE

En la mateixa intervenció, el president ha suggerit a Fernández que l'"única cosa que convé retallar" és el deute de Catalunya.

"A veure si parla amb els seus companys i ens ajuda a fer-ho", l'ha animat Illa.