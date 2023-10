Fernández (PP) adverteix que "després de l'amnistia no vindrà una arcàdia feliç de reconciliació"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha advertit que "després de l'amnistia no vindrà una arcàdia feliç de reconciliació", cosa que a parer seu ja es deia que passaria amb els indults als líders independentistes condemnats per l'1-O.

"L'amnistia no tanca el procés sinó que n'inicia un altre, igual de nociu per a la convivència i l'economia", ha apuntat en una publicació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, i ha afegit que aquesta vegada afectarà tot Espanya, no només Catalunya.

Així mateix, ha demanat que no "confonguin" el seu partit amb aquest diagnòstic, cosa que troba essencial.