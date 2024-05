Fernández (PP) acusa Sánchez de suggerir canvis legislatius per ser "intocable"

Assegura que el líder del PSOE es creu "sagrat"



BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dimarts el president del Govern central, Pedro Sánchez, de suggerir canvis legislatius per ser "intocable".

"El que està insinuant el senyor Sánchez, que va quedar palès en la seva declaració, és que farà canvis legislatius perquè ell és sagrat i a ell i a la seva dona no se'ls pot tocar", ha dit en una trobada informativa organitzada per 'El Periódico', en al·lusió a la compareixença del president aquest dilluns per anunciar la seva continuïtat al capdavant de l'executiu espanyol.

Ha assegurat que la regeneració democràtica de la qual parla Sánchez suposa impunitat per al líder del PSOE: "Ell és intocable. Jo no crec que això sigui la regeneració democràtica".

A parer seu, aquests canvis legislatius s'encaminen "exclusivament a intentar que la premsa deixi de ser premsa lliure" i ha defensat que els demòcrates acaten i respecten les decisions de la justícia, els agradi o no.

Així mateix, ha defensat que "es pot analitzar" una renovació dels mecanismes de regeneració democràtica, a través de més participació ciutadana, més garanties democràtiques i més mecanismes de presa de decisions.

En aquest sentit, ha lamentat que Sánchez protagonitzi una "'cursileria' que és molt clàssica dels polítics demagogs", intentat manipular la gent a través dels sentiments, ha assegurat.

'MODUS VIVENDI' DEL PROCÉS

Ha advertit que el president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, "vol tornar a l'any 2011 i iniciar un procés de referèndum", mentre que l'expresident i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, vol tornar a la DUI del 2017, segons ell.

"Suposo que la farà una mica més llarga de vuit segons", ha ironitzat el candidat dels populars, que alhora ha considerat que la ciutadania ja ha desconnectat mentalment de tot allò.

Creu que el procés ha esdevingut un 'modus vivendi' per a alguns polítics i creu que el suport explícit a la llibertat d'expressió a Catalunya s'ha reduït moltíssim.

PROPOSTES

Ha afirmat que el pla del PP per als primers 100 dies de govern passa per garantir el subministrament d'aigua per a tothom a Catalunya, garantir l'expulsió en 24 hores dels okupes i una "reforma fiscal profunda" per suprimir l'impost de successions, l'impost de patrimoni i el del CO2, a més de la rebaixa de tots els trams de l'IRPF.

En referència al català, ha defensat "un sistema de conjunció lingüística trilingüe", en què de manera equilibrada català, castellà i anglès siguin part del sistema educatiu.

També ha apostat per un millor finançament per a Catalunya, però a través d'un acord multilateral i del diàleg.