Fernández (PP) acusa Sánchez de deixar "abandonats" els catalans no nacionalistes

Reyes elogia Fernández: "Defensa els interessos de tots els catalans de manera extraordinària"



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dissabte el president del Govern central, Pedro Sánchez, de deixar "abandonats" els catalans no nacionalistes, que ha assegurat que veuen amenaçats els seus drets a Catalunya.

Ho ha dit en un acte a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per lliurar diplomes als 73 nous afiliats del PP a la província de Barcelona, juntament amb la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat; el líder del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, i el secretari general del PP de Barcelona i alcalde de Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus.

"En separar 'terrorisme bo' de 'terrorisme dolent', Pedro Sánchez ha creuat amb el seu partit una barrera moral que no té camí de tornada", ha criticat Fernández.

També ha dit que Sánchez "és un producte tan tòxic com Carles Puigdemont. Com més lluny, millor. No és possible el concepte 'pacte d'Estat' amb Pedro Sánchez".

Considera que "cada cop més espanyols i més catalans en el seu conjunt defensen i pretenen preservar el pacte constitucional" perquè, segons ell, sense això no hi ha bona economia ni qualitat de vida i la gent no pot desenvolupar el seu projecte de vida.

No obstant això, està convençut que tant el PSOE com els partits independentistes "s'atreviran" a intentar materialitzar l'autodeterminació de Catalunya.

DOLORS MONTSERRAT: "CATALUNYA ÉS DE TOTS"

La portaveu al Parlament Europeu ha acusat el nacionalisme a Catalunya de fomentar la divisió entre la societat, perquè "Catalunya és de tots".

Montserrat ha agraït als 73 nous afiliats que s'hagin sumat al projecte popular, que posa "les solucions dels problemes reals de la gent sobre la taula".

Ha criticat que el PSOE havia considerat els indults i l'amnistia com a "línies vermelles", però va canviar de posició, i tem que també ho faci davant un referèndum a Catalunya.

"El PSOE s'ha convertit en la marca blanca de l'independentisme i ha abandonat milers de catalans que els van votar per ser defensats davant el procés de ruptura d'ERC i Junts", ha afegit.

JOSEP TUTUSAUS: IGUALTAT

Tutusaus ha llegit el manifest que han signat tots els alcaldes del PP a Espanya per la igualtat de tots els espanyols, en el qual els populars mostren el seu rebuig a la llei d'amnistia perquè la veuen immoral i que "atempta contra la igualtat de tots els espanyols" que marca la Constitució, segons el manifest.

"Reclamem que no existeixi 'terrorisme bo' i que tot acte terrorista sigui investigat i condemnat", ha dit Tutusaus, que ha demanat textualment activar els recursos polítics i jurídics per frenar aquesta mesura.

MANU REYES: NACHO MARTÍN BLANCO

Reyes ha elogiat la feina de Fernández al Parlament: "Alejandro Fernández, el nostre president del Partit Popular de Catalunya, que s'enfronta a l'independentisme des del Parlament i defensa els interessos de tots els catalans de manera extraordinària".

Ha celebrat que un dels nous afiliats ja sigui el diputat popular al Congrés, Nacho Martín Blanco, que va abandonar Cs i va encapçalar com a independent la llista del PP per Barcelona en les últimes eleccions generals.

A més, ha reprovat la figura de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, tot i que "cada cop que surt Puigdemont a dir qualsevol cosa augmenten els afiliats del PP".