Fernández (PP) acusa Puigdemont de parlar només de "les seves mogudes" i rebutja parlar amb Junts

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català i candidat a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dimarts el candidat de Junts, Carles Puigdemont, d'estar centrat en les seves "mogudes" i a "parlar del seu llibre", després d'anunciar que deixarà la primera línia de la política si no aconsegueix ser investit. A continuació, ha rebutjat qualsevol col·laboració amb Junts després de les eleccions.

"Tinc molt clar que jo no tinc res a parlar amb pròfugs colpistes. És que crec que és de 'Barri Sèsam'. Per a mi és així", ha declarat Fernández, preguntat per si en cas que el PP sigui decisiu a l'hora de formar govern a Catalunya, estaria disposat a asseure's a parlar amb els independentistes i a col·laborar-hi.

Així s'ha pronunciat en un esmorzar-col·loqui organitzat pel Club Siglo XXI presentat pel portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que l'ha presentat com "un apòstol de la convivència". A l'acte hi han assistit l'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras, la portaveu adjunta del partit al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, el sotssecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, i nombrosos diputats del Grup Popular.

"EM NEGO A CONVERTIR LA CAMPANYA EN UN REALITY SHOW"

Sobre les paraules de Puigdemont en què ha assegurant que deixarà la primera línia de la política si no aconsegueix ser investit president de la Generalitat, ha recriminat a l'expresident català que se centri a "parlar del seu llibre".

"Les dues propostes que ha fet fins ara Puigdemont són: primer, que ha canviat de casa, i segon, que es vol retirar o es podria retirar. Jo em nego a convertir aquesta campanya en un reality show per comentar la vida i miracles de Carles Puigdemont", ha emfatitzat.

En aquest punt, Fernández ha recalcat que el PP català centrarà la campanya a parlar del que preocupa els catalans, com el problema de la sequera davant la manca d'aigua. "Això és important i no, insisteixo, les 'fricades' de Carles Puigdemont", ha ressaltat.