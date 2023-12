Fernández (PP) acusa el PSOE d'acceptar una taula amb Junts com si hi hagués "dos estats en guerra"

Assegura no ser "conscient" que hagin provat de rellevar-lo al capdavant del PP català

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dilluns el PSOE d'acceptar una taula amb Junts com si hi hagués "dos estats en guerra", després de la reunió de dissabte a Suïssa.

"Estan acceptant que Junts representa el conjunt de Catalunya. I quan accepten que hi ha una taula d'aquest tipus, com si hi haguessin dos estats en guerra, estan acceptant que Catalunya és Puigdemont", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Així, ha lamentat que Junts pugui plantejar al PSOE un escenari "com si fos una cimera de pau entre dos estats que han estat en guerra".

"La Fundació Dunant, la que gestiona aquesta mediació, és especialista en conflictes armats. És com si estiguéssim parlant de la guerra Palestina-Israel o de la guerra Rússia-Ucraïna, i que això fos l'escenari de Catalunya", ha afegit.

AZNAR

També ha diferenciat aquests contactes amb els del govern de José María Aznar amb ETA, perquè no es van fer per a una investidura i "mai no es va acceptar que s'estava davant el conflicte de dos estats que havien de tenir la mediació d'una organització que es dedica a pacificar conflictes bèl·lics".

"Acceptar que l'interlocutor tenia caràcter d'estat, això no es va fer amb ETA i tampoc no ho va fer el PSOE", ha afegit.

"Mai en la vida el PSOE va donar en les negociacions que va tenir amb ETA el caràcter pràcticament d'estat a l'interlocutor que tenia al davant", segons el popular.

Sobre les declaracions en què Aznar es va referir el 1998 a ETA com un moviment basc d'alliberament, ha assegurat que "tothom s'equivoca en aquesta vida" i que així ho ha admès --segons ell-- l'expresident del Govern central.

Malgrat tot, Fernández creu que el PSOE no pot intentar justificar les negociacions actuals "d'acord amb els errors que van cometre en el passat altres formacions polítiques".

AMNISTIA

Després de reivindicar el "rebuig transversal" que hi ha contra l'amnistia més enllà dels votants del PP, ha afirmat que sempre acaten les resolucions judicials en preguntar-li si ho faran en cas que arribi al Tribunal Constitucional.

"Si una cosa té el PP que ens diferencia dels altres és que, ens agradi o no, les sentències, les acceptem", ha assenyalat Fernández, malgrat defensar la llibertat de poder-se manifestar en contra del text.

LIDERATGE

Sobre el seu lideratge al capdavant del PP català, ha negat que tinguin una crisi interna dins la formació i ha assegurat no ser "conscient" que hagin provat de rellevar-lo a la presidència.

"Estic molt tranquil", ha dit Fernández, després de constatar el creixement electoral de la formació a Catalunya en les últimes generals.

CGPJ

Sobre el fet que es compleixin cinc anys sense que s'hagi renovat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), veu "profundament injust" que s'atribueixin les culpes només al PP.

"Ha de ser un acord", i assegura que, des de l'arribada de Sánchez al PSOE, no és possible arribar a acords amb els socialistes.