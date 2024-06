Fernández acusa el PSC d'aplicar-los un cordó sanitari i de continuar "alimentant el procés"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat el PSC d'aplicar-los un cordó sanitari, de no voler saber res dels constitucionalistes catalans i de continuar "alimentant el procés" independentista.

Durant la seva intervenció aquest dimecres en el ple del Parlament, s'ha preguntat per a què serveix votar el PSC i ha conclòs que per a res, ja que considera que els socialistes han "tornat a enganyar" els seus votants amb la promesa d'obrir una nova etapa a Catalunya.

Fernández ha ironitzat quan ha dit que s'ha preguntat insistentment per a què serveix votar el PSC: "No és senzill posar-me en aquest paper. No he votat mai el PSC i només sota els efectes d'una virulenta febre tropical faria aquest horror", i ha afegit que si estiguessin en disposició de decidir si s'han de repetir o no les eleccions, farien el contrari del que digués el PSC.

"També els van prometre que si votaven el PSC els separatistes es convertirien en Bambi. L'acudit s'explica només veient el que està passant", ha afirmat el dirigent popular.

Fernández ha recordat que va dir que només investiria qui "es comprometés a posar fi al procés, aquí i a Madrid", i ha subratllat que ho complirà i no canviarà d'opinió com assegura que fan els socialistes.