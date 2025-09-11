Fernández (PP) acusa a Illa de traslladar una "normalització" a Catalunya que no existeix

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, de traslladar una situació de "normalització" a Catalunya que considera que no existeix.
Acompanyat per militants del partit, ha dit que no creu que es pot parlar de normalitat democràtica quan la política catalana "segueix segrestada" i decisions rellevants es negocien amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Bèlgica, i quan els conflictes lingüístics, al seu judici, s'intensifiquen per part dels quals no comparteixen que a Catalunya es parla català i castellà.
Tampoc creu que es pot parlar de normalitat mentre no es pugui celebrar una Diada sense que es reparteixin "carnets de catalanitat" i mentre no tornin moltes de les empreses que van deixar Catalunya pel 'procés', i malgrat això ha defensat, també en un manifest que dos joves han llegit, que una altra Catalunya és possible en tots aquests i altres àmbits.