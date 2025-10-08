Fernández (PP) acusa Illa de "retre homenatge" a Puigdemont i nega una normalització política

Assegura que ell no ha mantingut cap reunió amb Junts
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de "retre homenatge" a l'expresident Carles Puigdemont per reunir-se amb ell a Bèlgica i ha negat una normalització política a Catalunya.
Així s'ha expressat durant el seu torn de paraula en la segona sessió del debat de política general (DPG) a la cambra catalana, en què ha retret a Illa ser "el Santos Cerdán que Pedro Sánchez envia a Bèlgica perquè ell, de moment, no vol o no s'atreveix a anar-hi".
"M'indigna com a català veure el president de la Generalitat reduït a rentamans de Sánchez i Puigdemont", i ha negat que ell s'hagi reunit amb Junts, després que Illa hagi afirmat que els populars s'han trobat amb els de Puigdemont.
DEMANA A ILLA ESCOLTAR L'"ALTERNATIVA" DEL PP
Fernández, que ha assegurat que creu en el diàleg, ha afirmat que el PP té una "alternativa" a la política de l'última dècada i ha demanat a Illa que l'escolti perquè vegi --textualment-- que hi ha una altra manera d'entendre Catalunya.
"La nostra alternativa està basada en uns principis ideològics, els del centre dreta liberal, constitucional i europeista. Molt allunyat del quissoflautisme contemplatiu i la cultura del 'no a tot' dels seus socis, però també de nacionalpopulisme", ha sostingut.
Així, ha defensat la proposta del PP en matèria fiscal amb mesures com la supressió de l'impost de successions, de patrimoni i la deflactació de l'IRPF; en matèria de seguretat amb tolerància zero davant la multireincidència, o immigració, la qual ha demanat que sigui "legal i ordenada".
Finalment, ha retret textualment a Illa no haver donat explicacions sobre el cas Koldo i la seva presumpta relació amb l'empresària xinesa Xiaojuan Li, coneguda com Xi Li, i ha ironitzat: "N'hi ha prou amb pronunciar la paraula Xi Li perquè l'empàtic gendre ideal Salvador Illa es transformi en Chucky el ninot diabòlic".