Fernández acusa Sánchez de liderar un 'procés' "cap a l'Espanya confederal"

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de liderar un "'procés' espanyol cap a l'Espanya confederal plurinacional", que veu més greu que el procés català del 2017.
Ho ha dit en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Forum aquest dilluns a Barcelona, que ha presentat la portaveu adjunta del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, i en el qual Fernández ha afirmat que els acords Generalitat-Govern central busquen "el desmantellament de l'Estat a Catalunya".
Ha assegurat que només quedarien per traspassar a la Generalitat una agència tributària i un poder judicial propis, qüestions que, segons ell, desitja l'independentisme per "tenir impunitat absoluta per fer el que hagin de fer si decideixen tornar-ho a fer", en referència a l'1-O.
"El 2017 el procés català cap a la independència va ser liderat pel separatisme i l'extrema esquerra. El procés espanyol cap a l'Espanya confederal plurinacional està liderat pel PSOE i el Govern d'Espanya actual. Per tant, és més greu", ha expressat.
Fernández també ha acusat la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de fer a la cambra baixa "el mateix que feien Laura Borràs i Carme Forcadell" al Parlament, en relació amb la tramitació d'iniciatives per part de la Mesa.
"QUE CADA PAL AGUANTI LA SEVA VELA" DE CORRUPCIÓ
Sobre els casos de presumpta corrupció al PSOE, el líder del PP català ha assenyalat que "el PSC apareix repetidament en assumptes veritablement tèrbols i sinistres", tot i que ha assegurat que correspon al jutge determinar les responsabilitats que pugui tenir el president de la Generalitat, Salvador Illa, ministre de Sanitat durant la pandèmia.
No obstant això, Fernández sí que creu que Illa ha d'assumir "responsabilitats polítiques per haver permès que Ábalos, Koldo i Cerdán fossin els gestors de la venda de les mascaretes".
"Illa és el Zapatero de la nostra era. Un era el Bambi i l'altre és el gendre ideal. Tots dos es presenten amb la mateixa tècnica", ha afegit, després d'afirmar que els dos dirigents persegueixen no tenir crítiques.
Preguntat per si el PP hauria de ser més prudent a l'hora de parlar de corrupció tenint en compte la condemna al partit per corrupció, Fernández ha replicat que el PP no ha dit "que hi ha lawfare i que són acusacions estrictament polítiques" quan hi ha hagut condemnes.
"Que cada pal aguanti la seva vela", i ha insistit que el PP no nega els casos que han afectat els seus dirigents perquè respecten les sentències judicials.