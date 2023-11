Fernández (Podem) sobre la visita de Sánchez a Israel: "No servirà absolutament de res"

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha considerat aquest divendres que la visita del president del Govern central, Pedro Sánchez, a Israel "no servirà absolutament de res i és insuficient", i creu que hauria d'haver estat més contundent.

"No és hora de dir a Netanyahu que per favor deixi de morir gent a Gaza, el que cal fer és exigir que aturi aquest genocidi amb mesures, com dic, contundents. Més que parlar és hora d'actuar", ha sostingut en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Segons Fernández, mesures contundents són aplicar sancions econòmiques a Israel, que Espanya deixi de comprar-li armament i trencar relacions diplomàtiques "fins que Benjamin Netanyahu deposi la seva actitud genocida de continuar assassinant persones a Gaza".

"No pot ser que continuï amb aquest genocidi sense que passi res", ha recalcat el portaveu de Podem.

Per Fernández, Netanyahu és "un criminal de guerra, un assassí que està perpetrant un genocidi a Palestina", i creu que ho continuarà fent mentre no es prenguin les mesures esmentades.