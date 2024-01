Fernández (Podem) retreu al PSOE la seva actitud de "llenties, o te les menges, o les deixes" amb els decrets

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha retret al PSOE la seva actitud de "llenties, o te les menges, o les deixes" per no negociar amb el seu partit el suport del decret òmnibus que se sotmetrà a votació aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

"No entenem l'actitud del Partit Socialista de voler imposar sense negociar en cap moment", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Fernández ha criticat el PSOE per pretendre aconseguir el suport del PP abans que el suport de Podem, cosa que considera "sorprenent", i ha recalcat que fins ara no hi ha hagut cap tipus de contacte per part dels socialistes amb el seu partit.

Així mateix, ha instat el partit liderat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, a "intentar parlar amb Podem perquè retirin aquesta retallada que volen produir en el subsidi de l'atur de més grans de 52 anys".

"Esperarem, a veure si en l'últim moment per fi el PSOE accedeix a parlar amb nosaltres", ha finalitzat Fernández, que també ha acusat els socialistes de no saber gestionar bé les majories a la cambra baixa.