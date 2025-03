Fernández sobre el pacte PSOE-Junts en immigració: "Es descentralitza el racisme"

Demana aprovar la ILP de regularització de persones migrants i dubta que Junts ho faci

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha explicat aquest dimecres la seva oposició a la proposició de llei del PSOE i Junts per a la delegació de competències en immigració perquè considera que el pacte "no és un acord per descentralitzar competències, això és un acord per descentralitzar el racisme".

Ho ha dit en sengles entrevistes a La 2 i Ràdio 4 i a Ser Catalunya recollides per Europa Press, en què ha assenyalat l'exposició de motius de la norma: "És absolutament infame. És una proposició de motius que, insisteixo, conté marcs, no ja de dreta, sinó marcs d'extrema dreta".

"Es parla obertament que la immigració posa en qüestió la sostenibilitat a Catalunya, que la immigració és una amenaça per a la identitat i per a la llengua a Catalunya, es diu clarament que la immigració impacta directament sobre els serveis públics a Catalunya", ha criticat.

Ha afirmat que "no és una qüestió d'autogovern, és una qüestió de polítiques migratòries obertament racistes" i ha assegurat que el PSOE es nega a prohibir les devolucions en calent, a tancar els centres d'internament d'estrangers (CIE), continua amb batudes racistes i fa un any que guarda en un calaix la iniciativa legislativa popular (ILP) de regularització extraordinària de persones migrants en situació irregular, en les seves paraules.

NEGOCIACIONS AMB JUNTS

Preguntat per si han rebut trucades en les últimes hores per canviar de posicionament, ha dit que han rebut algun missatge, però que la seva posició és clara, nítida i cristal·lina: "Amb els drets humans no es negocia i nosaltres el que volem que s'implementi immediatament és aquesta regularització extraordinària de més de mig milió de persones migrants".

Sobre si el vot favorable de Junts a aquesta ILP canviaria la seva opinió, ha afirmat que té moltíssims dubtes que ho faci: "Estem pràcticament segurs que Junts no votarà a favor de la regularització extraordinària de més de mig milió de persones migrants pel simple fet que Junts està duent a terme polítiques clarament antiimmigració".

"És un pas previ ineludible per poder-nos si més no asseure'ns a negociar, però com dic, Junts creiem que no votarà a favor d'aquesta regularització extraordinària de persones en situació irregular i no ho farà perquè Junts és un partit obertament antiimmigració. Junts és un partit, així ho hem qualificat, racista", ha afegit.