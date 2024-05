Fernández, sobre que Illa no prioritzi el PP: "I jo rebutjo l'amor de Cindy Crawford"

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha ironitzat aquest dimarts sobre les declaracions del primer secretari del PSC i guanyador de les eleccions catalanes, Salvador Illa, sobre que no prioritza pactar amb el PP perquè prefereix acords progressistes: "I jo rebutjo l'amor de Cindy Crawford, no et fot...".

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press, després que el socialistes han dit que explorar el suport dels populars "no és el més adequat"

"Però ningú te l'ha ofert, ànima 'salvadora'?", ha afegit el dirigent dels populars catalans.