Fernàndez (ERC) replica el discurs del Rei defensant "una Constitució de la República catalana"

BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general adjunt d'ERC i diputat del Parlament, Juli Fernàndez, ha replicat el discurs de Nadal del Rei Felip VI defensant "una Constitució de la República catalana".

Ho ha dit durant l'ofrena floral del seu partit davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pel 90 aniversari de la seva mort.

Ha assegurat que les opinions de "persones que arriben a tenir un càrrec des del principi del Movimiento i per a les quals els catalans no formen part de les seves prioritats no mereixen respecte".

El també exconseller ha encapçalat l'ofrena al costat del president de la Generalitat i número 2 d'ERC, Pere Aragonès, i a més hi han participat les conselleres de la Generalitat Natàlia Mas i Natàlia Garriga i la nova líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, entre d'altres.