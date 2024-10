Fernàndez (ERC) demana a l'Estat una "disculpa solemne pels crims" als republicans i a Companys

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC al Parlament Juli Fernàndez ha demanat que l'Estat faci una "disculpa solemne pels crims cap als republicans i l'assassinat" de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys.

En unes declaracions aquest dimarts després de participar en l'ofrena floral al fossar de la Pedrera pel 84è aniversari de l'assassinat de Companys, també ha reclamat a l'Estat que restitueixi totes aquelles persones i organitzacions a les quals se'ls va confiscar patrimoni, i ha desitjat que "aquells que no han trobat els seus familiars els puguin trobar".

Ha lamentat que en el context actual "hi continuï havent hereus que de la manera més impune reivindiquen políticament el franquisme", i també ha criticat que hi hagi poders de l'Estat que no apliquin la llei d'amnistia.