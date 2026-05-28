Fernández Díaz es desmarca de la Kitchen: No va donar ordres i el PP no li va transmetre "preocupació" per Bárcenas

Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz ha assegurat aquest dijous que es va assabentar del presumpte espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas a través de la premsa i ha negat que ordenés cap operació per robar-li informació comprometedora i que ningú del PP li transmetés cap "inquietud" o "preocupació" per la informació que pogués tenir. "Ningú no em va parlar de l'operació Kitchen", ha resolt.
Així ho ha assenyalat durant la seva declaració com a acusat davant el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja l'operació Kitchen, el presumpte espionatge orquestrat pel Ministeri d'Interior del govern de Mariano Rajoy per robar informació a Bárcenas sobre dirigents del PP i obstaculitzar, suposadament d'aquesta manera, la investigació sobre l'existència d'una comptabilitat opaca en el partit.
Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó, només ha respost a les preguntes del seu advocat i del tribunal, i ha assenyalat que no va ordenar mai engegar cap operatiu contra l'aleshores tresorer. "En absolut", ha insistit.
També ha relatat que no sabia que Bárcenas pogués tenir informació comprometedora per a ell o altres dirigents del PP, com tampoc que Sergio Ríos, xofer de l'extresorer també acusat en el judici, fos confident de la Policia Nacional.
Així mateix, ha detallat que no va parlar mai amb el DAO de la Policia Nacional Eugenio Pino, també acusat en el judici, sobre aquesta "operació", i ha incidit que les qüestions operatives policials "no formen part de la competència i la responsabilitat del ministre d'Interior".
"Jo vaig tenir constància d'aquesta operació quan va començar a aparèixer en els mitjans. No me n'havia assabentat i, per tant, no n'havia parlat amb ningú", ha remarcat quan el lletrat li ha preguntat si en va parlar amb el seu exnúmero dos, Francisco Martínez, també acusat en el judici.