Fernández descarta pactar amb Junts: "No té res a veure amb l'antiga Convergència"

Defensa la seva "simpatia" amb les reivindicacions pel Dia del Treballador

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha descartat aquest dimecres un possible pacte postelectoral amb Junts, després d'evitar tancar la porta per complet a qualsevol acord durant aquest inici de campanya: "No té res a veure amb l'antiga Convergència".

"Evidentment que sí", ha respost en ser preguntat per si la porta de pacte amb Junts està tancada, durant una roda de premsa a l'ACN.

Fernández va rebutjar dimarts un acord amb ERC en assegurar que no compartia ni eix polític ni ideològic amb els republicans i va admetre que es podria arribar a asseure "a parlar" amb el PSC si trenca tots els acords amb independentistes a Catalunya i a Madrid.

Després de ser interpel·lat sobre les condicions que posaria a Junts per ser possible un pacte, Fernández ha dit que ell no es dedica a "posar deures a la resta de formacions polítiques".

Sobre si el PP intenta captar el vot catalanista de l'antiga Convergència, ha contestat que no analitza la societat catalana com un "laboratori" i que ja no existeix el vot captiu, perquè els electors canvien el vot segons els comicis.

CARRIZOSA

També s'ha referit a les declaracions de dimarts del candidat de Cs, Carlos Carrizosa, que veu Fernández "sotmès" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè no descarta tancar la porta a ningú: "Carrizosa diu que vol frenar Puigdemont i Sánchez, però només em critica a mi", ha contestat

"És una estratègia en què veig carències. No l'acabo de veure massa clara. Jo crec que no és el millor camí", ha afegit.

'GUATEMALA' I 'GUATEPEOR'

Per ell, en aquestes eleccions catalanes "tots són 'Guatepeor', perquè van plegats", ha dit en contraposició a les seves declaracions sobre el vot del PP per investir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), en les quals assegurava que hi havia un escenari de "Guatemala o Guatepeor".

"Una de les diferències respecte a l'escenari de les polítiques de les eleccions municipals és que van ser abans de les generals, abans de l'amnistia i abans de l'aliança de Sánchez. L'escenari ara és molt diferent", ha afegit.

ADRIÁN VÁZQUEZ

A més, ha celebrat la incorporació de l'exsecretari general de Cs Adrián Vázquez a la llista dels populars a les eleccions europees i ha reivindicat el PP com "la casa gran de la centredreta constitucionalista".

Fernández creu que el procés de reagrupació de l'espai constitucionalista entorn del PP "encara s'ha de culminar", però que ja es podrà veure d'una manera molt rotunda en les eleccions catalanes.

1 DE MAIG

Sobre les reivindicacions per Dia del Treballador l'1 de Maig, ha dit que sempre han tingut la seva "simpatia".

Per ell, les reivindicacions de reformes laborals s'han fer "en cooperació amb el món empresarial".