Fernàndez creu que ERC no pot estar "tres pantalles" per davant si PSC i Junts no s'expliquen

Apunta que no els agradaria pensar que "estan jugant o especulant" amb una repetició electoral



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general adjunt d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional d'ERC, Juli Fernàndez, ha opinat que els republicans no poden estar "tres pantalles" per davant si PSC i Junts no expliquen com construiran les majories per a la investidura dels seus candidats a la Presidència de la Generalitat.

En una entrevista d'aquest divendres a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press, ha sostingut que "el focus no pot estar en unes eleccions hipotètiques", mentre que tant socialistes com juntaires s'obstinen a parlar d'això quan tenen la responsabilitat de liderar Catalunya.

"El que a nosaltres no ens agradaria és pensar que el que estan jugant o especulant és amb noves eleccions", ha apuntat l'exconseller de Territori, que ha instat a les formacions encapçalades per Salvador Illa i Carles Puigdemont a deixar d'amagar-se i anar al Parlament a explicar les seves propostes, textualment.

RENOVACIÓ D'ERC

En preguntar-li per si subscriu el manifest signat per uns 800 militants d'ERC que demanen una renovació de la cúpula i del partit, ha sostingut que ell ja té "els espais" on explicar la seva opinió internament, com tots els membres de la formació.

"El meu objectiu és que el partit, el 30 de novembre, segueixi sent una eina útil, la millor i la més forta possible, per avançar en els nostres objectius fundacionals", ha assegurat Fernàndez, que si bé entén que la gent s'expressi d'una manera o d'una altra, ell no es veu amb la necessitat de fer-ho.