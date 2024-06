Fernández augura un "cordó sanitari" contra el PP perquè els Comuns siguin a la Mesa del Parlament

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha augurat aquest dilluns un "cordó sanitari" contra el PP perquè formin part de la Mesa del Parlament els Comuns i no el PP.

"Com era previsible, tot indica que serem víctimes d'un cordó sanitari perquè siguin a la Mesa els que en tenen 6 (Comuns) i no els que en tenim 15", ha lamentat en una anotació a X recollida per Europa Press abans de l'inici de la sessió constitutiva de l'òrgan parlamentari.

"Així se les gasten el PSC i els 'indepes' a Catalunya. No passa res: continuarem defensant els nostres principis i valors fins que es congeli l'infern!", ha afirmat.