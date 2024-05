Fernández i Albiol (PP) critiquen les anàlisis "simplistes" sobre la situació del procés

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, i l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, han criticat les anàlisis "simplistes" sobre el procés independentista, després que el Govern central ha dit que els dirigents del PP emeten missatges diferents sobre si el procés ha mort després del 12M.

Albiol ha dit a X: "Escolto i llegeixo anàlisis del resultat de les eleccions que per a mi o són precipitats o simplistes i ho dic llançant-me pedres a la meva pròpia teulada ideològica. Qui cregui o pensi que l'independentisme ha desaparegut per art de màgia o de Pedro Sánchez s'equivoca: l'independentisme no ha anat a votar, però l'independentisme continua aquí".

També a X, Fernández li ha respost textualment que hi està totalment d'acord i ha afegit: "Els electors han votat posar fi al procés, però el problema continua".

Tot això, després que el candidat popular va afirmar, en la mateixa nit electoral, que els catalans havien "liquidat el procés a les urnes".

En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dimarts que "el procés no ha mort perquè el sanchisme el necessita viu per continuar a La Moncloa" i ha vaticinat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, entregarà la Generalitat al candidat de Junts, Carles Puigdemont, però que no ho anunciarà fins després de les europees.