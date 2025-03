Fermator, que instal·la portes d'ascensors al Big Ben o la torre Eiffel, factura 360 milions

La companyia familiar amb seu a Reus (Tarragona) exporta a 115 països

TARRAGONA, 29 (EUROPA PRESS)

L'empresa catalana Fermator, que es dedica a fabricar portes per a ascensors per a tota mena d'edificis, entre els quals hi ha alguns d'emblemàtics com el Big Ben de Londres (Anglaterra) i la torre Eiffel de París (França), va facturar 360 milions durant l'any passat, la qual cosa representa un 3% més que en l'exercici anterior.

"Quan ens arriba un projecte de molta complexitat, normalment el derivem cap a la fàbrica de Reus (Tarragona)", ha explicat en unes declaracions a Europa Press el CEO de la companyia, Jaume Vicheto, que ha detallat que la fàbrica tarragonina, a més de ser la seu, és la que compta amb un grau d'especialització més alt.

Des d'aquesta mateixa planta, l'empresa familiar també està dissenyant les portes d'un dels ascensors circulars de la Sagrada Família de Barcelona, un projecte de "molta complexitat".

Així, la companyia distribueix fins a 700.000 portes a l'any a 115 països de tot el món des de dotze fàbriques repartides per Espanya, França, Itàlia, Polònia, Grècia, Índia, Xina i Brasil, encara que la de Reus, amb 400 empleats dels 1.650 que l'empresa té per tot el món, és de les més potents.

NECESSITAT A CURT TERMINI

Els components que dissenyen els venen empreses, com Otis, que es dediquen a vendre ascensors per a oficines, cases i tota mena d'edificis, i Fermator escull on fabricar la porta en funció de la seva destinació, ja que compleixen amb un termini de lliurament de deu dies en les comandes més o menys habituals.

Segons Vicheto, com que el client normalment té una necessitat a curt termini i el transport d'aquest tipus de productes s'ha de fer per via marítima, a l'empresa no li queda altra opció que "estar present a tots els continents per poder donar un servei ràpid".

TRES FÀBRIQUES A L'ÍNDIA

"Si em preguntes quin és el mercat amb més expectatives per a nosaltres en aquest moment, segurament el de l'Índia, està creixent moltíssim. Potser en un parell d'anys serà el país del món on s'instal·lin més ascensors", ha explicat.

Des del seu punt de vista, el creixement demogràfic és el principal causant d'aquest enlairament econòmic de l'Índia, on l'empresa ja ha anunciat una tercera fàbrica per continuar impulsant la seva presència en aquest mercat, on instal·la una mitjana de 140.000 portes d'ascensors a l'any.

EL SECRET: LA INNOVACIÓ

Vicheto ha assegurat que la clau del creixement de l'empresa, que preveu facturar un 10% més durant aquest any, és la qualitat del producte i la innovació constant: "Per liderar el mercat, és molt important innovar i oferir sempre solucions noves".

"Hem de ser molt ràpids i sempre oferim solucions cada vegada més innovadores, per millorar el confort del producte: que les portes no facin tant de soroll, que consumeixin menys i que no contaminin", ha defensat el CEO, que ha assegurat que aquestes característiques els diferencien de la competència.