Ferits greus dos treballadors de manteniment en ser envestits per un cotxe prop de Barcelona

El conductor va triplicar la taxa d'alcohol permesa i el copilot també va resultar ferit

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Dos treballadors de manteniment de carreteres van resultar ferits diumenge a la matinada després de ser envestits per un cotxe a la carretera A-2, al punt quilomètric 608, al seu pas per Sant Joan Despí (Barcelona).

Fonts policials han explicat a Europa Press aquest dilluns que l'accident es va produir cap a les 2.30 hores, quan un cotxe va impactar contra la furgoneta de manteniment que estava aparcada i, impulsada pel cop, va atropellar els treballadors, que eren a l'exterior davant el vehicle.

Com a conseqüència del cop, el copilot del vehicle que va provocar l'accident --i que no tenia el cinturó cordat-- també va resultar ferit greu.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles de la policia catalana i diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar els ferits fins a un centre hospitalari.

Els Mossos d'Esquadra van fer diverses proves al conductor del vehicle, que va donar positiu en substàncies estupefaents i en alcohol, triplicant la taxa permesa.

Per aquest motiu, l'home va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del tràfic, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i per lesions greus.