Feliu (ANC): "Votar partits independentistes no ha servit per fer la independència"

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha subratllat la importància de participar en la manifestació de la Diada d'aquest dilluns perquè "votar partits independentistes no ha servit per fer la independència".

"No podem fer la independència si la gent no surt al carrer", ha dit en una entrevista a Vilaweb, recollida per Europa Press aquest diumenge.

Sobre la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestació, Feliu ha analitzat que li anirà bé "per compartir espai amb gent amb qui té en comú el projecte d'independència".

Ha recordat que "voler la independència és individual", però que el projecte només es pot fer si hi ha una voluntat col·lectiva.

Preguntada per les negociacions dels partits independentistes per a una possible investidura del president en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que poden ser útils per fer efectiva la independència: "No cal perseguir la idea que ens reconeguin, perquè segurament no arribarà mai, però sí que es poden trobar millors condicions per poder fer-la".