Feliu (ANC): "El somni de Macià d'una unió de pobles lliures no és possible" a Espanya

BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha assegurat que "el somni de Macià d'una unió de pobles lliures no és possible" i ha assegurat textualment que no és possible perquè el poble espanyol no vol.

L'ANC ha participat aquest dilluns en l'ofrena floral davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pel 90 aniversari de la seva mort.

"Estem estancats en el somni de Macià, una república progressista, una unió de pobles lliures a Espanya", i ha afegit que el discurs de Nadal del Rei Felip VI així ho demostra.