Feliu (ANC) reclama una DUI "l'endemà" que s'aprovi una hipotètica llei d'amnistia

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha demanat aquest divendres impulsar una declaració unilateral d'independència (DUI) "l'endemà" que s'aprovi una hipotètica llei d'amnistia.

"L'endemà ja comencem a funcionar per nosaltres mateixos. Després, que ens diguin que no es pot fer", ha assenyalat en una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha sostingut que l'aprovació d'una eventual llei d'amnistia significaria que el Govern central ha entès que "això es pot fer" i que una amnistia no és un perdó, ho és un indult, textualment.

Respecte a l'assistència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestació que organitza l'ANC amb motiu de la Diada, ha afirmat que ho valoren positivament i que "és una manera que pugui escoltar el clam de la gent".

"Hi ha gent que no està contenta, que està enfadada amb aquestes tàctiques de no fer la independència, d'anar fent", ha assenyalat Feliu, que ha defensat la Diada --en les seves paraules-- com un dia per reivindicar la independència, res més.