Feliu (ANC) espera que un eventual pacte de Puigdemont amb Sánchez no sigui "un indult 2.0"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha dit aquest dimarts que espera que un eventual pacte de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per a la investidura del candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, no sigui "un indult 2.0" i serveixi per fer la independència.

"Esperem que això sigui així, i no sigui la voluntat de negociar una altra vegada per a altres motius o que estiguem davant un indult '2.0', una altra vegada una operació de perdó a canvi que no es faci cap mena de declaració d'independència a Catalunya, com van ser els indults, que van posar per escrit que els van condicionar", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per Feliu, el que passi, inclosa una possible amnistia, ha de servir per fer la independència, i per fer això necessiten el Parlament, ha recalcat.

PERE ARAGONÈS

En relació amb el fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat a l'ANC que una declaració unilateral d'independència (DUI) no serviria de res si no va acompanyada de reconeixement internacional, Feliu ha respost que "desitjant-la 'zero' tampoc no es fa".

"Aragonès va dir a l'inici de la legislatura que seria el que culminaria la independència de Catalunya. Hi ha seriosos dubtes, tot i que m'alegraria molt si fos així, però no veiem un pla clar per fer la independència", ha afegit.

Per ella, la manifestació de la Diada va evidenciar "una gran unió" entre els partidaris de la independència, i creu que aquesta unió és la que ha de guiar els partits que la defensen.

Després de negar que hagi estat la manifestació amb menys participació de l'última dècada, ha tornat a descartar ser la candidata d'una eventual llista cívica impulsada per l'ANC, perquè així ho prohibeix el full de ruta de l'entitat.