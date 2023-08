Feliu (ANC) diu que l'espionatge del Catalangate "busca demonitzar una ideologia"

Antich: El Catalangate "és una molt petita part de tota la persecució política de l'independentisme"



GIRONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha dit que l'espionatge del Catalangate "busca demonitzar una ideologia" a la seva intervenció al debat 'Catalangate: la persecució política' que s'ha celebrat a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França).

Ho ha dit aquest dimarts durant el col·loqui al costat de Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural; l'ex-vicepresident del Parlament Josep Costa i Josep M. Ganyet, enginyer informàtic de la Universitat Pompeu Fabra.

Feliu ha afirmat que "des de sempre" ha existit la sensació de que s'espiava als líders sobiranistas i ha recordat que el primer representant del moviment independentista que consta com a espiat va ser l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez al 2015.

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha declarat que "l'espionatge del Catalangate és una molt petita part de tota la persecució política de l'independentisme".

Antich, que ha recordat que Amnistia Internacional ha denunciat aquest cas d'espionatge, ha acusat a l'Estat espanyol d'"utilitzar eines a les quals no està autoritzat per perseguir a representants d'un moviment polític com és l'independentisme".

Tots dos presidents, en ser preguntats per la Diada de Catalunya de l'11 de setembre, han dit que tornaran als carrers a demanar la independència i que tothom que se senti independentista "serà benvingut".

EXPRESIDENT DEL PARLAMENT

Josep Costa, ex-vicepresident del Parlament, ha començat la seva participació al debat saludant irònicament als espies que els estaven escoltant durant l'acte, i ha dit que no se l'ha informat de si a dia d'avui "l'han deixat d'espiar".

Ha acusat a Espanya de no complir els acords i de "seguir en guerra quan el lideratge independentista estava en negociacions de pau".

L'enginyer informàtic i autor Josep M. Ganyet ha participat al col·loqui amb explicacions tècniques sobre el programari Pegasus, l'utilitzat per espiar els 65 independentistes.