Feliu (ANC) diu que la falta d'una llista independentista "transversal" va propiciar l'abstenció

Obre la porta a una nova candidatura independentista si es repeteixen les eleccions catalanes



BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, que deixarà el càrrec després de les eleccions de l'entitat d'aquesta setmana, ha criticat aquest dissabte que la falta d'una candidatura "transversal" va propiciar l'abstenció de l'electorat independentista en els comicis catalans del 12 de maig.

En una entrevista del diari 'Elmón.cat', recollida per Europa Press, ha valorat que "com que finalment no hi ha hagut una llista cívica, una llista transversal, s'ha complert el pronòstic que fèiem, que es mantindrà tota una borsa de votants abstencionistes perquè volen un projecte per fer efectiva la independència".

Feliu ha remarcat que la idea d'una nova candidatura independentista impulsada per l'ANC, que finalment no es va presentar als comicis del 12 de maig, continua sobre la taula, també si es repeteixen les eleccions catalanes, perquè altres partits "se centrin molt més en el projecte independentista".

"A L'ULL DE L'HURACÀ"

Sobre el seu pas com a presidenta de l'entitat, s'ha sentit "a l'ull de l'huracà, de l'independentisme i del país" i ha subratllat la importància que entrin nous lideratges a l'ANC.

L'ANC ha culminat a les 14.00 hores d'aquest dissabte el seu procés electoral telemàtic dirigit als seus socis per triar la nova direcció de l'entitat, i els resultats provisionals es preveuen per a poques hores després del tancament de les votacions.

Entre altres noms que poden acabar dirigint l'ANC hi ha el músic Lluís Llach i l'exvicepresident del Parlament Josep Costa.