Feliu (ANC) demana no recolzar cap investidura si no és "per fer la independència"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha reclamat a ERC i Junts no recolzar la investidura de cap candidat a la presidència del Govern espanyol "si no és clarament per fer la independència", i els ha demanat textualment no deixar-se enganyar.

"No pot haver-hi cap negociació que no tingui molt clar que és per la independència", ha dit aquest dilluns en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena de l'ANC al monument de Rafael Casanova per la Diada.

Feliu també ha animat a participar en la manifestació d'aquest dilluns a la tarda a Barcelona per demostrar al món --ha dit-- que Catalunya vol ser independent: "És el moment en què ens escoltaran".