Feliu (ANC) defensa que la llista cívica "no va en contra" dels partits independentistes

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha defensat que la llista cívica "no va en contra" de partits com ERC, Junts i la CUP, als quals ha assegurat que no veu com a rivals polítics.

"Hi ha una gran bossa d'abstencionisme que aquests partits en molts casos ja han renunciat a recuperar", ha considerat en una entrevista aquest diumenge a 'Vilaweb', recollida per Europa Press.

Ha remarcat que aquesta llista cívica "no va en contra de ningú" i que la interlocució amb els partits no és la seva prioritat, sinó "fer la independència".

"Hi ha qui ja ha començat a confessar que tota aquesta abstenció s'ha de vehicular i millor que es faci des d'una manera transversal", segons Feliu, però ha criticat que en públic aquests partits no ho diuen gaire.

També ha dit que aquesta llista cívica serà un procés participatiu obert a la ciutadania que no tindrà "res a a veure" amb l'ANC i ha subratllat que han treballat prou en el projecte com per estar preparats davant un possible avanç de les eleccions.