Feliu (ANC) critica la "manipulació del poder judicial espanyol" i de l'Estat

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Dolors Feliu, ha criticat aquest dimecres la "manipulació del poder judicial espanyol" i de l'Estat, després de fer costat a la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, abans de declarar a la Ciutat de la Justícia investigada per la causa de Tsunami Democràtic.

En una atenció als mitjans, ha assegurat que hi ha una manipulació del poder judicial espanyol per reprimir el dret "com a poble, com a moviment i com a ciutadans".

"La protesta és un dret fonamental no és terrorisme", ha afegit, alhora que ha defensat assolir la independència per mitjans democràtics.