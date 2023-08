Feliu (ANC) aposta pel "bloqueig" si Sánchez no dona suport a la independència i no tem uns comicis

Demana a ERC i Junts mantenir la posició: "No els ha de tremolar el pols" si cal repetir eleccions



BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha apostat pel "bloqueig" si el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, no atén la demanda d'ERC i Junts sobre la independència de Catalunya, i els demana que mantinguin la posició encara que això comporti una repetició electoral.

"Està bé que hi hagi aquest bloqueig o aquesta fermesa perquè no serà que no fa temps que no saben que això és el que vol Catalunya. I ara se sorprenen perquè volem la independència. Portem l'última legislatura amb la broma del diàleg i l'autodeterminació. Ha de quedar clar que és difícil governar Espanya si això no s'encara", ha sostingut en una entrevista en El Periódico recollida per Europa Press.

En la seva opinió, el bloqueig també és una forma de visualitzar el pes dels vots dels catalans en les equacions del Congrés: "Sempre ens tenen per res. Que hi hagi un tipus de bloqueig del tipus 'si no hi ha res (per part de l'Estat), no hi haurà res' és un toc d'atenció que està bé".

Per a Feliu, ERC i Junts han de posar sobre la taula "el suport de Sánchez a la independència de Catalunya" en la negociació de la investidura i no qüestions com el finançament o possibles traspassos, que considera pantalles passades, literalment.

Malgrat tot, no veu que Sánchez estigui disposat ni faci plantejaments per la independència de Catalunya: "De cap manera. Veig molt tancat a l'Estat. I els partits independentistes no volen demanar menys".

A SÁNCHEZ

Així, ha instat Sánchez a ser "exigent, però no intransigent," respecte de la independència després que l'expresident de la Generalitat Artur Mas recomanés al també expresident català Carles Puigdemont ser més exigent que intransigent en la negociació.

Després d'avisar de la dificultat que pot comportar la negociació d'una amnistia i constatar que no hi ha majories al Congrés que permeti fer reformes constitucionals per incloure el referèndum, ha cridat ERC i Junts a mantenir la posició.

"Estem per la independència, no per altres pantalles que ja no serveixen. I si cal anar a la repetició d'eleccions, crec que no els ha de tremolar el pols als independentistes", ha apuntat.

POSSIBLE GOVERN PP-VOX

En preguntar-se-li sobre si la repetició electoral podria comportar un govern de PP i Vox, Feliu ha assegurat que ja governarien si Catalunya no formés part d'Espanya.

"Amb Catalunya es tergiversa tot. Mentre no treguin a Catalunya pot ser que no puguin governar ells i que tampoc puguin governar PP i Vox. Si l'Estat fos democràtic i s'avingués a reconèixer el dret a l'autodeterminació, benvingut", ha resolt.