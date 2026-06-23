Felipe González veu bé la sentència contra Ábalos i diu sobre Aldama que el PSOE incentiva, premia i indulta a delators

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
TOLEDO 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern espanyol Felipe González ha dit que la sentència contra l'exministre de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, està "ben feta", ja que s'imposen 24 anys "per una sèrie de delictes" acumulats, i ha apreciat en tot cas que "no és la sentència més alta que s'hagi dictat".
En un fòrum compartit amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, organitzat per la patronal toledana en el seu 50 aniversari, González ha dit que aquesta sentència, que és "correcta", no ha de provocar que la ciutadania tingui "una visió distorsionada del funcionament dels tribunals", ja que fins i tot el PSOE en el passat "ha aplaudit els que s'han penedit" i han delatat el Partit Popular. "Fins i tot els hem indultat".
"Ara sembla que reaccionem dient que Aldama no és creïble, però és tan creïble com l'eren els altres. No tinc la fortuna de conèixer al personatge, però ell delata l'existència de delictes autodelatant-se", afegeix.
Insisteix recordar, sobre això, que el propi ministre de Justícia, Félix Bolaños, "ha animat a la gent a fer això", i ha tornat a posar damunt la taula que governs socialistes "han indultat gent premiant-la per haver descobert trames corruptes en l'altra part".
ERRORS DELS PROCESSATS
González també dius que els processats, com és el cas d'Ábalos, han comès "errors", entre altres coses "forçar un aforament per passar pel Suprem en única instància", fet que ha permès accelerar un assumpte judicial que en cas contrari hagués provocat estar "deu anys pendents del judici".
A tot això ha sumat que la sentència, a més de "molt mesurada", és "unànime", una cosa que segons opina no sol ocórrer en el sistema judicial actual.