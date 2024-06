Felipe González qualifica d'"infecta" l'amnistia: Estem demanant perdó, no perdonant

Va votar al PSOE en les europees i adverteix contra el finançament per a Catalunya: Ser diferent no vol dir que sigui desigual en drets



MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Felip González ha qualificat l'amnistia als independentistes catalans com "infecta" i ha demanat a la ciutadania que no confongui el seu veritable significat, que no és "perdonar" als líders independentistes catalans pel 'procés', sinó "demanar-los perdó" i legitimar "que ho tornin a fer".

"La gent confon l'amnistia amb el perdó. I jo només vull recordar-li que no estem perdonant, estem demanant perdó", ha assegurat el polític socialista en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit Europa Press, en la qual ha qualificat com "infecta" i "una cosa escandalosa" la mesura de gràcia pactada pel PSOE amb les formacions sobiranistes de Catalunya.

González ha explicat que, segons la seva percepció, els ciutadans del carrer creuen "que l'amnistia és perdó" i la confonen amb els indults que es van dur a terme anteriorment --i amb els quals fins i tot l'expresident està "en part" d'acord--. Entre altres motius, perquè els espanyols viuen "amb els seus aclaparaments personals" i l'ambient al carrer "no s'ha polaritzat tant" com en la política.

"La gent ho confon, i la gent té les seves necessitats diàries, viu cada dia i viu amb els seus aclaparaments personals. No amb la tensió induïda des de dalt, perquè és veritat que encara és capaç de prendre's una copa amb qualsevol i gaudir (...) però en tot cas, és cert que confon l'amnistia amb el perdó", ha prosseguit amb la seva argumentació.

L'expresident del Govern central ha emfatitzat que "no s'ha de confondre" el dret de gràcia i reduir-ho a estar "demanant perdó", ja que "hi ha un munt d'arbitrarietats" en la Llei d'Amnistia per part del Govern espanyol que li semblen un escàndol. Així mateix, s'ha mostrat preocupat perquè "tot el que es va fer il·legalment" en el 'procés' es pugui "legitimar" i que es repeteixi.

VA VOTAR Al PSOE EN LES EUROPEES

En un altre ordre de coses, González ha confessat que ha tornat a votar al PSOE en les eleccions europees del passat 9 de juny, com ja va fer en els comicis generals del passat any, si bé ha reiterat que sent "orfe de representació" davant dels "espectacles" que no li agraden "cada dia".

"També, també", ha respost l'expresident del Govern central en ser preguntat sobre si havia votat novament al PSOE com va fer el 23J, per afegir després que "fa ja molt temps" que està desencantat amb un "Parlament desaparegut" on poques vegades se sent "un discurs" que li dona alguna alegria.

Ha posat com a exemple d'això últim la falta d'acord per renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i ha suggerit als presidents del Congrés i del Senat que "donin un mes de termini" a ambdues càmeres per arribar a un pacte i donar una sortida a l'òrgan de govern dels dijous, que porta més de cinc anys amb el mandat caducat.

"Els responsables d'això no són el ministre de Justícia (Félix Bolaños) i el portaveu del PP (en referència a Esteban González Pons), són la presidenta del Congrés dels Diputats i el president del Senat", ha objectat. Si no funciona, segons González, haurien de fer un sorteig dels vocals del CGPJ entre 50 candidats perquè així "ningú pugui dir" que l'un i l'altre ha guanyat.

FINANÇAMENT DE CATALUNYA

González també s'ha referit al finançament singular per a Catalunya suggerida pel Govern de Pedro Sánchez i ha avisat que, si bé totes les comunitats tenen "dret a la diferència", això "no pot afectar a la igualtat de drets" de la resta de territoris.

"Totes (les comunitats) són singulars perquè cadascuna té unes necessitats. Però anem a veure, el dret a la diferència no pot afectar a la igualtat de drets. Que un sigui diferent no vol dir que sigui desigual en drets", ha afirmat l'expresident socialista, admetent que encara que sigui "difícil d'entendre" és necessari "explicar-ho una vegada i una altra".

Això sí, ha avisat que la singularitat no pot passar per "saltar-se la llei" perquè no hi haurà "amnisties cada sis mesos", i ha mostrat el seu rebuig a canviar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, malgrat que creu que "tenen dret a fer-ho".