Felipe González qualifica d'"absurda" la posició de Puigdemont en les negociacions per a la investidura

OVIEDO (ASTÚRIES), 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Felipe González ha qualificat d'"absurda" la posició de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, en les negociacions per a la investidura del candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez.

Preguntat aquest dijous abans de participar en un acte a Avilés (Astúries) sobre les negociacions amb Puigdemont, ha dit que només coneix la seva versió i que li sembla "absurda, com ell".

A més a més, l'expresident socialista ha ironitzat que Puigdemont ha tingut un "èxit brutal" convocant tots els participants del Consell de la República i fent una consulta.

"Hi ha participat el 4% de tots els consultats, que diuen que són 40.000 en el consell aquest; i del 4% el 80 i tant per cent no volen que donin suport al Govern central. Ho han vist, s'acaba de publicar", ha resolt.