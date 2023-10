Felipe González, preguntat per si ell s'hauria fet la foto amb Puigdemont: "Per qui em prens?"

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Felipe González ha evitat valorar la reunió del número tres del PSOE, Santos Cerdán, amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tot i que preguntat per si ell s'hauria arribat a fer aquella foto ha replicat: "Per qui em prens?".

En sortir del Congrés després de la cerimònia de la jura de la Constitució de la princesa Elionor, l'exlíder del PSOE ha estat preguntat pels periodistes sobre la foto dilluns de Santos Cerdán amb Puigdemont i els avenços en la investidura de Pedro Sánchez.

En concret, li han preguntat per l'acord amb Junts, sobre la qual cosa ha contestat que "avui és el dia d'Elionor i realment no és comparable", tot i que repreguntat per si ell s'hauria arribat a fer aquella foto ha replicat: "Per qui em prens?", i ha evitat comentar res més sobre l'assumpte.