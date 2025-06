Felipe González amenaça amb no votar el PSOE "si es consolida" la llei d'amnistia

Demana a Sánchez que no sigui candidat en les pròximes eleccions generals

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Felipe González ha amenaçat amb no votar el PSOE ni cap partit que hagi aprovat la llei d'amnistia que aquest dijous ha avalat el Constitucional, en assegurar que la norma és una "barrabassada" i una "vergonya" per a qualsevol demòcrata.

"Si això es consolida tal com ha predit el president del Govern central (Pedro Sánchez), amb mi que no hi compti ningú que hagi participat en això, que és demanar perdó als qui han fet la barrabassada. No és perdonar-los, és demanar-los perdó. És l'Estat el que se sotmet" ha dit en una entrevista a 'Más de uno' d'Onda Cero, que ha recollit Europa Press.

Preguntat sobre si vol dir que no donaria suport a les urnes als promotors de l'amnistia, González ha confirmat que no, "ni el PSOE ni cap partit que hagi fet costat a la llei d'amnistia" comptaria amb el seu vot.

Això sí, ha assegurat que en cap cas es planteja votar el PP, "entre altres coses" perquè no veu que "plantegin un projecte de país". "Veig Feijóo fent figures amb Mazón o amb el mateix Abascal ahir", ha posat d'exemple per justificar el seu rebuig.

D'aquesta manera, González ha dit que té una crisi d'"orfandat representativa" arran de les decisions del PSOE, tot i que descarta l'abstenció electoral com a solució: "Es pot expressar la voluntat que alguna cosa canviï amb un vot en blanc".

"QUÈ NO FARAN EN UNES ELECCIONS GENERALS?"

A continuació, González ha posat en dubte la integritat de Sánchez per la seva reacció de treure ferro a la presumpta manipulació de les primàries del PSOE el 2014, que va destapar l'UCO en el seu últim informe, i ha qüestionat la seva integritat de cara a les generals.

"Diu Sánchez que dos vots poden definir el resultat d'una elecció i aquesta resposta m'ha semblat més dura i més perillosa. Si fan això en unes primàries del partit, què no faran en unes eleccions generals?", s'ha preguntat l'exmandatari socialista.

Ha incidit que la resposta del president del Govern central a la notícia dels vots "deslegitima el sistema" i sotmet el ciutadà a un "sentiment d'orfandat", segons afirma González, en fer-lo desconfiar del sistema electoral.

ELECCIONS I NOU CANDIDAT

Sobre la situació d'inestabilitat del Govern central per la implicació de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán en un suposat cas de corrupció, González ha defensat que el president de l'executiu hauria de convocar eleccions generals amb un nou candidat socialista.

"Hauria de, com a mínim, convocar eleccions. A més d'això, en el seu lloc, després de set anys de govern, hauria de donar pas a un altre candidat que representés la imatge del Partit Socialista" ha apuntat González.

L'expresident considera que la decisió de Sánchez d'esperar al final de la legislatura el 2027 es contradiu amb la decisió que va prendre el 2023 de convocar eleccions avançades després de la derrota dels socialistes en les eleccions autonòmiques i municipals.

De la mateixa manera, ha criticat que no es convoquin eleccions davant la possibilitat que el PSOE les perdi i la dreta accedeixi al Govern central, en assenyalar que aquesta decisió no depèn de l'executiu espanyol.